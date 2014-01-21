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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 17:15 BJT

IEA月报：全球经济增长提速刺激石油需求增长加快

IEA将今年对OPEC的日需求预估上调20万桶至2,940万桶。

其表示，尽管产出增长，但过去几个月的需求已经消耗了石油库存。

IEA指出，全球工业化国家11月的商业石油库存减少5,360万桶，为2011年以来最大月度跌幅。

(编译 白云/田建华; 审校 艾茂林/杜明霞/李婷仪)
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