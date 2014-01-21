版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 17:11 BJT

中国国企：去年1-12月累计实现利润同比增5.9%，增幅继续回落--财政部

路透北京1月21日 - 中国财政部周二公布2013年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额24,050.5亿元人民币，同比增长5.9%，主要经济效益指标同比保持增长，但实现利润增幅继续回落。

其中中央企业实现利润16,652.8亿元，同比增长7.4%。地方国有企业7,397.7亿元，同比增长2.7%。

此前公布数据显示，2013年1-11月，国有企业累计实现利润总额21,484.1亿元，同比增长8.2%。

去年1-12月，实现利润同比增幅较大的行业为交通行业、电子行业、汽车行业、施工房地产行业等；实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、煤炭行业、化工行业、机械行业等。

　　2013年12月末，国有企业资产累计911,038.6亿元，同比增长12.9%；负债累计593,166.5亿元，同比增长14%。所有者权益合计317,872.1亿元，同比增长11.1%。

2012年1-12月国有企业累计实现利润总额21,959.6亿元，同比下降5.8%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐