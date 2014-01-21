中国国企：去年1-12月累计实现利润同比增5.9%，增幅继续回落--财政部

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 中国财政部周二公布2013年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额24,050.5亿元人民币，同比增长5.9%，主要经济效益指标同比保持增长，但实现利润增幅继续回落。
其中中央企业实现利润16,652.8亿元，同比增长7.4%。地方国有企业7,397.7亿元，同比增长2.7%。
此前公布数据显示，2013年1-11月，国有企业累计实现利润总额21,484.1亿元，同比增长8.2%。
去年1-12月，实现利润同比增幅较大的行业为交通行业、电子行业、汽车行业、施工房地产行业等；实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、煤炭行业、化工行业、机械行业等。
2013年12月末，国有企业资产累计911,038.6亿元，同比增长12.9%；负债累计593,166.5亿元，同比增长14%。所有者权益合计317,872.1亿元，同比增长11.1%。
2012年1-12月国有企业累计实现利润总额21,959.6亿元，同比下降5.8%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。