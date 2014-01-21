重发-CNH动态：人民币长天期远汇先下后上，短天期因央行放水而走软

路透香港1月21日 - 中国央行向市场放水的动作，纾缓市场对农 历年关前资金偏紧的揣测，离岸人民币／美元远汇曲线周二向下；不过， 长天期升水下跌的幅度则因资产互换相关交易介入而较小。 交易员及分析师预期，在央行平抚市场对于农历年关＂钱荒＂的紧张 情绪，预料离岸曲线将跟随在岸的脚步往下测试，在岸与离岸价差将会拉 近。 “境内及境外远汇点子都因为央行的动作而往下，先前押注资金吃紧 的盘结清，推低远美元/人民币远汇。”一亚洲系银行交易员说。 本地时间下午4:49时，离岸美元/人民币远汇一天升水 报1.8 /2.8，较上日的约3.0回软；一年期远汇升水 报575/590，上日约 在535。 境内一年期远汇升水 报165/170，稍早一度触及50，上日在1 40。离岸与在岸一年期远汇价差为206。 外资行人士指出，随着央行向市场注资，银行卖美元/买人民币以挹 注流动性的需求减少，预料会令人民币汇价有回调的压力，境内、外不论 是即期或远汇价差也会收缩。 本地时间下午4:58时，离岸人民币 报6.0273，上日尾盘在6. 0219，盘中区间在6.0201-6.0255。 境内人民币 收高至6.0505。境外汇价较境内价差缩小为23 2点子，上日为308点子。 继昨日面向地方法人金融机构的常备借贷便利(SLF)操作后，央行今 日逾2,500亿元的巨量逆回购操作，令市场感到惊喜，中国银行间市场周 二一月以内质押式回购加权利率 大跌，短端跌幅更大一些 。 而境内的远汇升水也在市场强烈押注人民币升值下以及境内美元资金 面紧张下崩跌，阔别近两年的美元贴水大有重现江湖之势。交易人士解释 说，前期美元掉期多头押注于春节前境内人民币流动性紧张，而采取近端 卖出美元、远端买入美元的策略，但在三重打击下被迫止损出局，引发掉 期在今早出现跳水。 （完） 人民币汇率相关新闻 人民币汇率市场报导/掉期 人民币在岸相关新闻 人民币离岸/NDF相关新闻 人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)