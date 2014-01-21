欧元债市：德国两年期公债收益率接近六周低点，ECB稍后释放流动性

周二的流动性申购对德国两年期公债是双赢局面。

银行业向欧洲央行申购的现金越多，就越不必向其他同业拆借，从而能缓解隔拆利率的上档压力，并使两年期公债收益率维持在低位。

而如果申购量不大，将对隔拆利率虽造成相反的影响，更加促使市场臆测欧洲央行今年将进一步放松政策的可能性，而这可能会使两年期公债收益率下跌更多。

两年期德债收益率 持稳在0.175%，周一曾触及六周低点0.164%。欧元无担保之加权平均隔夜利率 周一报0.359%。

尽管德国周三将发售最多达40亿欧元的两年期债，但该品种收益率持稳。10年期德债收益率 上升1个基点至1.75%。(完)

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