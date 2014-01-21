香港房地产：香港楼价连续四年居全球最难负担城市之首--调查

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港1月21日 - 根据市场研究机构Demographia最新公布的2014年度国际房价负担能力报告，香港的房价连续四年居于最难负担城市之首，且相关指数中位倍数也是该项调查历来最高。
“Demographia International Housing Affordability Survey”的此项调查覆盖360个分别占于澳洲（39个）、加拿大（35个）、香港、爱尔兰（5个）、日本（2个）、纽西兰（8个）、新加坡、英国（33个）和美国（236个）的城市的楼价。
调查以个别城市的房价中位数除以家庭收入中位数得出相关指数中位倍数，以反映该城市的房屋负担能力。指数分成四组，包括楼价能够负担、中度负担不起、严重负担不起及极度严重负担不起。数字愈高，愈难负担。
据最新的调查，香港的指数达到14.9居于最难负担的首位，属于极度严重负担不起，差不多是新加坡（5.1）的三倍。至于加拿大温哥华的指数为10.3倍居于香港之后。
报告指出，香港今年的指数是该项调查有史以来最高的，打破了美国次按危机爆发前，洛杉矶于2007年录得的11.5的纪录。
报告并指出，香港是房价最贵的城市，同时房屋面积也是最小的。至于房价负担能力最佳的美国，其房屋面积也是最大的。
在美国多轮量化宽松（QE）措施导致流动性泛滥令利率跌至极低水平，加上本地需求增加但供应量未能跟上等多种因素影响，香港的房价于2009-2013年间累计涨幅达到1.1倍。政府多番指出措施压抑楼价减弱楼价上升速度，年楼价仍升2.8%，但为五年内升幅最低的一年。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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