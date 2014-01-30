香港房地产：轻铁天荣站上盖项目再次流标，因投标方案未符合财务要求

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透香港1月30日 - 港铁公司 周四宣布，决定不接纳任何有关轻铁天水围天荣站上盖物业发展项目的标书，因入标财团的投标方案未能符合财务要求。
天荣站项目去年初亦曾以流标收场。这次港铁卷土重来重新招标，原先接获19份意向书，但于本月21日截标时只收到长实 、信和置业 和新鸿基地产 的三份标书。
第一太平戴维斯、中原和美联测量师等预测该项目估值介乎20-24.56亿港元。
天荣站上盖物业项目土地面积约196,249平方尺，估计地积比率约为5倍，估计可建楼面面积的住宅部分约为980,073平方尺，商业部分则约为2,207平方尺。是次项目为商住用地、规模适中，估计项目可建约1,600个中小型住宅单位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。