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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 14:26 BJT

香港房地产：轻铁天荣站上盖项目再次流标，因投标方案未符合财务要求

路透香港1月30日 - 港铁公司 周四宣布，决定不接纳任何有关轻铁天水围天荣站上盖物业发展项目的标书，因入标财团的投标方案未能符合财务要求。

天荣站项目去年初亦曾以流标收场。这次港铁卷土重来重新招标，原先接获19份意向书，但于本月21日截标时只收到长实 、信和置业 和新鸿基地产 的三份标书。

第一太平戴维斯、中原和美联测量师等预测该项目估值介乎20-24.56亿港元。

天荣站上盖物业项目土地面积约196,249平方尺，估计地积比率约为5倍，估计可建楼面面积的住宅部分约为980,073平方尺，商业部分则约为2,207平方尺。是次项目为商住用地、规模适中，估计项目可建约1,600个中小型住宅单位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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