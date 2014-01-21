台湾汇市：台币连两日收贬创逾两周低位，外资及进口商买汇助跌

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 国际美元续强令台币略显疲弱 * 美元买气增温，外资及进口商皆入列 * 后续关注美元续强力道 * 明日实质交易区料在30.100-30.200 路透台北1月21日 - 台币兑美元 周二微幅收跌3.4分，连续两日收贬创逾两周 收盘低位。交易员认为，短线国际美元仍显强势，台币主随亚币承压，加以部分外资及油款 等进口商进场买汇令台币实质交投贯穿既有区间，后续关注美元续强力道，暂看明日主要区 间缓步走低至30.100-30.200。 汇银人士指出，目前市场看升国际美元的气氛浓厚，带动美元买气略显增温，包括部分 外资及进口商都加入买汇行列，因此尽管出口商农历年封关前抛汇卖需持续强劲，依旧难以 阻挡台币区间趋贬的态势。 “ 天气冷，大家都抢抱美钞，美国大腿比较粗。”一位外商银行交易员说。 外资银行交易员提及，短期台币主要反应亚币趋贬的情况，如果今年美国经济复苏力道 一如市场预期，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)也如预期加快量化宽松(QE)退场速度， 那么美元资产还是首选，预料资金将逐步从新兴市场抽离返回已开发市场。 不过也有美系外商银行交易员称，现在市场还是由实质资金需求在主导，包括油款等进 口商买汇等，并不预期台币会出现急贬的情况，市场仍须关注月底美联储的利率会议。 今日台币收贬至逾两周收盘低位，前波收盘低位为1月7日的30.315；今日台币实质交易 区间主要在30.098-30.145，上日在30.083-30.112。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点已回到价平 附近；一个月远汇报价 尾盘报30.205/30.226，上日纽约盘收在30.120。 韩元兑美元周二小跌，因进口商的美元买需胜过出口商卖汇力道，盘中多数时间在窄幅 区间交投。 新兴汇市方面，菲律宾披索兑美元周二跌至逾三年低点，因投资者继续押注美联储将缩 减购债规模。与此同时，泰铢受空头回补推动而走升。 台湾股市 周一小幅收跌；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超3.2 4亿台币，连续第七日买超，七日来合计买超311.32亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）、国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展 望报告、德国ZEW 1月经济景气判断指数和现况指数、澳洲12月TD-MI通胀指标； 周三：美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数、加拿大央行利率决定、英国央行货币 政策委员会1月会议投票结果、韩国第四季GDP初值、欧洲央行管理委员会会议、泰国央行货 币政策会议； 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、 12月成屋销售年率；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值； 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.290 30.256 30.075-30.290 30.256 7.71 7.41 元太外汇经纪公司 30.280 30.240 30.100-30.280 30.240 3.215 2.65 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.125/-0.100 -0.125/-0.105 (完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。