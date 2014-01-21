台湾汇市：台币连两日收贬创逾两周低位，外资及进口商买汇助跌

* 国际美元续强令台币略显疲弱 * 美元买气增温，外资及进口商皆入列 * 后续关注美元续强力道 * 明日实质交易区料在30.100-30.200 路透台北1月21日 - 台币兑美元 周二微幅收跌3.4分，连续两日收贬创逾两周 收盘低位。交易员认为，短线国际美元仍显强势，台币主随亚币承压，加以部分外资及油款 等进口商进场买汇令台币实质交投贯穿既有区间，后续关注美元续强力道，暂看明日主要区 间缓步走低至30.100-30.200。 汇银人士指出，目前市场看升国际美元的气氛浓厚，带动美元买气略显增温，包括部分 外资及进口商都加入买汇行列，因此尽管出口商农历年封关前抛汇卖需持续强劲，依旧难以 阻挡台币区间趋贬的态势。 “ 天气冷，大家都抢抱美钞，美国大腿比较粗。”一位外商银行交易员说。 外资银行交易员提及，短期台币主要反应亚币趋贬的情况，如果今年美国经济复苏力道 一如市场预期，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)也如预期加快量化宽松(QE)退场速度， 那么美元资产还是首选，预料资金将逐步从新兴市场抽离返回已开发市场。 不过也有美系外商银行交易员称，现在市场还是由实质资金需求在主导，包括油款等进 口商买汇等，并不预期台币会出现急贬的情况，市场仍须关注月底美联储的利率会议。 今日台币收贬至逾两周收盘低位，前波收盘低位为1月7日的30.315；今日台币实质交易 区间主要在30.098-30.145，上日在30.083-30.112。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点已回到价平 附近；一个月远汇报价 尾盘报30.205/30.226，上日纽约盘收在30.120。 韩元兑美元周二小跌，因进口商的美元买需胜过出口商卖汇力道，盘中多数时间在窄幅 区间交投。 新兴汇市方面，菲律宾披索兑美元周二跌至逾三年低点，因投资者继续押注美联储将缩 减购债规模。与此同时，泰铢受空头回补推动而走升。 台湾股市 周一小幅收跌；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超3.2 4亿台币，连续第七日买超，七日来合计买超311.32亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）、国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展 望报告、德国ZEW 1月经济景气判断指数和现况指数、澳洲12月TD-MI通胀指标； 周三：美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数、加拿大央行利率决定、英国央行货币 政策委员会1月会议投票结果、韩国第四季GDP初值、欧洲央行管理委员会会议、泰国央行货 币政策会议； 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、 12月成屋销售年率；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值； 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.290 30.256 30.075-30.290 30.256 7.71 7.41 元太外汇经纪公司 30.280 30.240 30.100-30.280 30.240 3.215 2.65 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.125/-0.100 -0.125/-0.105 (完)