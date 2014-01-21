中港个股：海通证券成立新加坡分支，把握离岸人民币市场发展机遇

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月21日 - 中国大型券商--海通证券 周二宣布,旗下海通国际(新加坡)有限公司已获批新加坡的证券交易和期货合同交易牌照，并将于周三正式开业。新加坡分支机构的成立，将有助于海通证券更好把握新加坡离岸人民币业务快速发展的机遇。
公司新闻稿称，新加坡是全球第四大外汇市场，全球顶级商品交易中心及首个大中华区以外获得人民币清算行的金融中心，海通率先在新加坡建立分支，将为公司打开东盟市场，拓展海外业务奠定基础。
新闻稿还指出，随着新加坡人民币资金池的不断扩大，海通国际（新加坡）将为新加坡及整个东盟地区的投资者提供更丰富的人民币产品投资渠道。同时，随着中国产业资本国际化的加深，海通新加坡公司亦将全力支持中资企业探索海外发展的机遇。
虽然香港目前是全球最大离岸人民币市场，但中国已先后向伦敦和新加坡签订合作以推进人民币在该等地区的使用，其中包括向新加坡给出500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。新加坡交易所亦推进相关制度改革，例如去年8月扬子江船业控股 成为在新加坡交易所以坡元和人民币双货币交易的首只股票。
中国央行去年2月授权工商银行 新加坡分行担任新加坡人民币清算行，自5月27日新加坡人民币业务清算行正式对外营业，当年工行新加坡人民币清算业务高达2.6万亿元人民币。
中国知名投行中国国际金融公司已于2009年成立新加坡分公司，是国内最早在新加坡设立分支机构的券商。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。