中港个股：海通证券成立新加坡分支，把握离岸人民币市场发展机遇

路透上海1月21日 - 中国大型券商--海通证券 周二宣布,旗下海通国际(新加坡)有限公司已获批新加坡的证券交易和期货合同交易牌照，并将于周三正式开业。新加坡分支机构的成立，将有助于海通证券更好把握新加坡离岸人民币业务快速发展的机遇。

公司新闻稿称，新加坡是全球第四大外汇市场，全球顶级商品交易中心及首个大中华区以外获得人民币清算行的金融中心，海通率先在新加坡建立分支，将为公司打开东盟市场，拓展海外业务奠定基础。

新闻稿还指出，随着新加坡人民币资金池的不断扩大，海通国际（新加坡）将为新加坡及整个东盟地区的投资者提供更丰富的人民币产品投资渠道。同时，随着中国产业资本国际化的加深，海通新加坡公司亦将全力支持中资企业探索海外发展的机遇。

虽然香港目前是全球最大离岸人民币市场，但中国已先后向伦敦和新加坡签订合作以推进人民币在该等地区的使用，其中包括向新加坡给出500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。新加坡交易所亦推进相关制度改革，例如去年8月扬子江船业控股 成为在新加坡交易所以坡元和人民币双货币交易的首只股票。

中国央行去年2月授权工商银行 新加坡分行担任新加坡人民币清算行，自5月27日新加坡人民币业务清算行正式对外营业，当年工行新加坡人民币清算业务高达2.6万亿元人民币。