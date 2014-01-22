路透专访：台湾应放宽人民币结算管制，并紧抓上海自贸区商机--陆金所

* 建议台湾当局放宽人民币结算管制

* 台资机构应复制香港经验至上海自贸区

* 中国平安促陆金所力推互联网理财金融

记者 詹静宜

路透台北1月22日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险 旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场有限公司总经理谢泓源表示，建议台湾当局应放宽人民币结算管制，使台湾充分发挥天然优势，成为人民币的大盘商，并力促台资机构复制香港经验至上海自贸区发展。

谢泓源为前大陆华一银行执行长兼行长，对于两岸金融及人民币业务相当熟稔。他周二稍晚在天下论坛场边接受路透专访做出以上表示。

谢泓源表示，面对人民币离岸市场发展日益蓬勃，台湾打造人民币离岸中心非常有优势，有地缘、文化和语言的优势，天时地利人和，但很可惜，金融监管比较严格。

“如果台湾不能够加快开放，会错失很大机会。”他说。

他也指出，台湾金融机构人民币存款虽已高达1,800亿，但却有消化不良的困难，可以看到近期中资银行发行的宝岛债收益率并不高，但却受到广大投资者的追捧，可以反映出市场上人民币的投资管道很少，没有出路。

截至去年底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,826亿元，较前月成长约17.71%。

**上海自由经贸区带给台湾的机会**

陆金所就坐落在上海自由贸易试验区，目前能够到上海自贸区开设分行的外资银行中，台湾几乎没有。

谢泓源认为，可以把上海自贸区视作大陆的一个境外的省，是一个政策更开放、自由的，可能是未来与香港最有竞争的一个省份，是自由竞争的市场。

他并建议台资银行应该复制香港的成功经验到上海自贸区内，个人认为上海自贸区有机会取代香港，台湾企业、金融机构一定要抢先去自贸区开展业务，占得先机。

“从自贸区的金融体制设计来看，是否在自贸区设机构并不重要。”他说。

他解释称，自贸区内企业可以在任何一个银行开户，可以是区内的、也可以是区外的，这个帐户在银行的会计和帐务系统里面会被特别标识，这个帐户内的资金往来遵循自贸区的金融监管政策。

因此，他认为如此即可解决金融机构的地域局限性问题，不是只有在自贸区设立机构的银行才能开展自贸区业务，如同银行的离岸业务。

**看好中国互联网P2P理财金融业务**

谢泓源看好中国互联网P2P理财金融业务，保守估计2013年大陆P2P（点对点）业务量有500亿人民币左右，到2014年估计达到1,000亿元。

他并提及，中国平安集团董事长马明哲看到互联网技术对人们生活和消费行为的影响，认为这是一个大的发展方向，是不可逆转的趋势。

“大陆民众对互联网金融的接受度非常高，”他说。

他认为，陆金所架设的lufax.com平台定位为个人使用者服务的网路投融资平台，不断研发符合市场需求的服务和产品，以成为中国最大的金融产品网上超市为目标。

截止到2013年12月，在lufax平台的注册用户达53.63万，无抵押P2P的累计交易金额达22.9亿人民币。

陆金所相当看好互联网P2P理财金融。谢泓源表示，目前中国现有的金融体系还有很多潜在市场未服务到，一方面小微企业和个体工商户的融资需求难以满足，另一方小额投资者也缺乏投资工具，同时资产和负债都缺乏流动性，这些都为互联网金融的发展提供了巨大的市场空间。