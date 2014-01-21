欧洲汇市：加元兑美元跌至四年低点

路透伦敦1月21日 - 加元兑美元周二在伦敦时段跌至四年低位，因在近期公布的经济数据疲软后，担心加拿大央行可能实施宽松货币政策的投资者持续抛售加元。

美元 突破据称在1.10加元的期权障碍，触及1.1003加元，为2009年9月以来最高位，交易商称有来自亚洲投资者的买兴。

美国收益率上涨亦扶助美元上涨，因市场重又传言美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周可能宣布进一步缩减购债。

加拿大央行本周稍后将举行政策会议。(完)

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