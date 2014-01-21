中国央行：今日已通过SLF对中小金融机构提供短期流动性

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月21日 - 中国人民银行官方微博周二表示，今日该行分支行已通过常备借贷便利(SLF)对中小金融机构提供了短期流动性，并将根据货币政策调控需要不断完善常备借贷便利期限、对象和操作方式，促进货币市场平稳运行。
央行周一表示，自1月20日起，在北京、江苏、山东等10省市开展常备借贷便利操作(SLF)试点，由当地的央行分支机构向符合条件的中小金融机构提供短期流动性支持。试点地区还包括广东、河北、山西、浙江、吉林、河南和深圳。
对中小金融机构SLF期限分为隔夜、7天和14天三个档次。常备借贷便利全部以抵押方式操作。此次试点接受的合格抵押品包括国债、中央银行票据、国家开发银行及政策性金融债、高等级公司信用债等债券资产，人民银行通过设置不同的抵押率来控制信用风险。
中国央行周一并在其官方微博表示，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性；周二公开市场又祭出逾2,500亿元人民币的巨量逆回购操作。市场人士称，逆回购规模超出预期，且利率定位也适中，对缓解资金紧张立竿见影。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。