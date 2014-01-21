欧洲汇市：英镑盘旋在长期纪录水准附近，市场关注数据面

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
现在至4月期间还有关于沃达丰(Vodafone) 的资金流影响。去年9月沃达丰达成协议，以1,300亿美元出售持有的Verizon's 无线业务股份。
英镑兑美元微幅走低0.05%至1.6420美元，兑欧元走高0.04%至0.8242欧元。
本周英镑事件焦点是定于周三公布的失业率数据和英国央行上次会议记录。
“我们维持对英镑相当看好的观点，尤其是兑欧元。”花旗驻伦敦的10国集团外汇策略主管Valentin Marinov称。
他判断周三公布的一系列数据不太可能破坏英镑的前景。
其说道，“市场和花旗的分析师预期11月失业率会再降，从而将失业率向英国央行7%的门槛进一步推进。”
法国农业信贷银行(Credit Agricole)的分析师称，英镑的上涨将在1.6526美元面临强劲阻力，击穿该阻力位将拉开攻击1.66美元的走势。(完)
(编译 白云/田建华; 审校 高琦)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。