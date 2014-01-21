欧洲汇市：英镑盘旋在长期纪录水准附近，市场关注数据面

现在至4月期间还有关于沃达丰(Vodafone) 的资金流影响。去年9月沃达丰达成协议，以1,300亿美元出售持有的Verizon's 无线业务股份。

英镑兑美元微幅走低0.05%至1.6420美元，兑欧元走高0.04%至0.8242欧元。

本周英镑事件焦点是定于周三公布的失业率数据和英国央行上次会议记录。

“我们维持对英镑相当看好的观点，尤其是兑欧元。”花旗驻伦敦的10国集团外汇策略主管Valentin Marinov称。

他判断周三公布的一系列数据不太可能破坏英镑的前景。

其说道，“市场和花旗的分析师预期11月失业率会再降，从而将失业率向英国央行7%的门槛进一步推进。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)的分析师称，英镑的上涨将在1.6526美元面临强劲阻力，击穿该阻力位将拉开攻击1.66美元的走势。(完)