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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 18:20 BJT

欧洲汇市：德国1月ZEW指数低于预期，欧元兑美元短暂下跌

路透伦敦1月21日 - 欧元兑美元周二短暂下跌，因德国ZEW经济景气指数低于预期，暗示该国经济有些疲软。

欧元兑美元 从数据出炉前的1.3538跌到1.3525的日低，之后反弹，最新报1.3536，日内跌幅为0.1%。

智库ZEW月度调查显示，1月德国经济景气判断指数降至61.7，低于预估的64，该指数12月曾升至近八年高点62.0。 （完）

(编译 高琦 审校 白云)
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