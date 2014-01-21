路透基点：泰金宝贷款案提高至1.8亿美元--RLPC

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，泰金宝及子公司Logistar International Holding的三年期融资案从1.5亿美元提高至1.8亿美元。
玉山银行、兆丰国际商业银行、台新银行和合作金库银行为原始牵头行兼簿记行。远东国际商业银行也随后成为牵头行兼簿记行。
台湾土地银行、元大商业银行稍后成为牵头行。参贷银行包括彰化商业银行、中华开发工业银行、中国信托商业银行、上海商业储蓄银行和大众银行。
玉山银行为额度代理行，台新银行为文件代理行。
消息人士称，额度分配尚未确定。签约定于2月底至3月进行。
此前报导，这笔无担保贷款包括7,500万美元定期贷款的A部分，以及7,500万美元循环信贷的B部分。
A部分利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码125个基点，B部分较三个月或六个月Libor加码125个基点。若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35个基点，两部分贷款都将支付超出的利率。
承贷2,000万美元以上的银行，获得20个基点的前端费，取得牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元的银行，获得15个基点的费用，取得共同主办行头衔；承贷1,000-1,400万美元的银行，获得10个基点的费用，取得经理行头衔。
该笔子弹式贷款有15个基点的承诺费，并可选择延期两年，设有10个基点的延期费用。
若借款方选择延期两年，A部分将分五次半年等额偿还，B部分在延长期间分五次半年等额递减。
A部分贷款用于为2009年9月签署的1.2亿美元三年期贷款再融资--这笔旧贷款最高综合收益为123.3个基点，含25个基点费用，利率为较Libor加码115个基点；B部分用于运营资本。
泰金宝为一家泰国电子设备制造商，生产电脑及其周边产品。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。