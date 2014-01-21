路透基点：泰金宝贷款案提高至1.8亿美元--RLPC

路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，泰金宝及子公司Logistar International Holding的三年期融资案从1.5亿美元提高至1.8亿美元。

玉山银行、兆丰国际商业银行、台新银行和合作金库银行为原始牵头行兼簿记行。远东国际商业银行也随后成为牵头行兼簿记行。

台湾土地银行、元大商业银行稍后成为牵头行。参贷银行包括彰化商业银行、中华开发工业银行、中国信托商业银行、上海商业储蓄银行和大众银行。

玉山银行为额度代理行，台新银行为文件代理行。

消息人士称，额度分配尚未确定。签约定于2月底至3月进行。

此前报导，这笔无担保贷款包括7,500万美元定期贷款的A部分，以及7,500万美元循环信贷的B部分。

A部分利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码125个基点，B部分较三个月或六个月Libor加码125个基点。若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35个基点，两部分贷款都将支付超出的利率。

承贷2,000万美元以上的银行，获得20个基点的前端费，取得牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元的银行，获得15个基点的费用，取得共同主办行头衔；承贷1,000-1,400万美元的银行，获得10个基点的费用，取得经理行头衔。

该笔子弹式贷款有15个基点的承诺费，并可选择延期两年，设有10个基点的延期费用。

若借款方选择延期两年，A部分将分五次半年等额偿还，B部分在延长期间分五次半年等额递减。

A部分贷款用于为2009年9月签署的1.2亿美元三年期贷款再融资--这笔旧贷款最高综合收益为123.3个基点，含25个基点费用，利率为较Libor加码115个基点；B部分用于运营资本。