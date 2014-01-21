中国债市：中金所召集讨论10年期国债期货，争取尽快推出--消息

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月21日 - 三位消息人士透露，中国金融期货交易所周二下午召集部分机构，讨论了10年期国债期货推出事宜，并表示将视情况尽快推出。10年期国债合约票面利率初步维持3%不变，保证金比例亦拟定2%，交割月内剩余期限在7.25-10.25年之间的国债都可参与交割。
消息人士介绍，票面利率继续保持在3%，有利于稳定保持久期最长的10年国债为最便宜可交割券，而若定在4%，当10年期国债收益率回落到4%以下时，有可能出现期限最短的品种成为交割券，不利于10年期品种标杆功能的培育。
而保证金比例维持在2%等设置，和5年期品种几乎保持一致，也有利于新旧品种之间的平稳过渡，不至于引发市场的过度波动。
消息人士并介绍，中金所还讨论了改进现有国债期货品种的问题，并向机构征询了未来推出10年期国债期货可能会给市场带来的影响。
而对于现有国债期货讨论的改进方向，包括是否继续降低保证金比例，降低最小交割数量（目前为10手），以及银行保险等机构的正式参与等等。
“散户一般不实物交割，因此即使降低最小交割数量，对吸引散户的作用可能有限。”消息人士称。
“10年国债期货推出对市场是好事情，不过可能会对现有5年期品种形成潜在分流吧。”申银万国期货分析师蔡唯峰认为，但10年期限是交易标杆，确实有尽快推出的必要性。
中国五年期国债期货主力合约 ，今日受央行公开市场逆回购助力，出现明显上涨行情，早盘涨幅一度超过0.4%，最高上探到92.280元，不过午后明显上涨乏力，收盘涨幅为0.38%，收于92.090元，成交金额近30亿元。
主力1403合约并出现了58手的减仓，显示部分做多机构选择在今日上涨过程中平仓获利了结，机构对资金面未来的预期仍较为谨慎。
蔡唯峰认为，央行近期的表现主要是受春节阶段性因素影响，并不表示货币政策转向宽松，目前的市场表现大概率是阶段性的反弹行情，整体国债现货及期货市场，受利率市场化过程中，高收益率资产的挤压仍在进行，仍处在熊市过程中。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
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