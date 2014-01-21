东南亚股市：菲律宾股市涨至近七周高位，泰国股市止跌反弹

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
菲律宾股市 上涨0.2%至12月5日以来最高的6,019.24点，已是连续第五个交易日上涨。菲国市值最大企业Philippine Long Distance Telephone 跳涨2.5%。
菲律宾证交所称外资买超2.47亿披索(547万美元)。
菲律宾披索 跌至逾三年低位。
新加坡股市 、马来西亚股市 和印尼股市 均温和上涨，与亚股走势一致，MSCI明晟亚太递出(除日本外)股指 上涨0.2%。
越南股市 收高1.13%，受海外基金敲进绩优股提振。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 384.17 0.24 +0.06 -1.08 388.37
新加坡 3133.76 4.97 +0.16 -1.06 3167.43
马来西亚 1815.34 7.75 +0.43 -2.76 1866.96
泰国 1293.10 3.11 +0.24 -0.43 1298.71
印尼 4452.50 20.93 +0.47 +4.17 4274.18
菲律宾 6019.24 13.64 +0.23 +2.20 5889.83
越南 559.91 6.24 +1.13 +10.95 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦/李婷仪 审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。