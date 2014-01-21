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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 18:57 BJT

东南亚股市：菲律宾股市涨至近七周高位，泰国股市止跌反弹

菲律宾股市 上涨0.2%至12月5日以来最高的6,019.24点，已是连续第五个交易日上涨。菲国市值最大企业Philippine Long Distance Telephone 跳涨2.5%。

菲律宾证交所称外资买超2.47亿披索(547万美元)。

菲律宾披索 跌至逾三年低位。

新加坡股市 、马来西亚股市 和印尼股市 均温和上涨，与亚股走势一致，MSCI明晟亚太递出(除日本外)股指 上涨0.2%。

越南股市 收高1.13%，受海外基金敲进绩优股提振。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 384.17 0.24 +0.06 -1.08 388.37

新加坡 3133.76 4.97 +0.16 -1.06 3167.43

马来西亚 1815.34 7.75 +0.43 -2.76 1866.96

泰国 1293.10 3.11 +0.24 -0.43 1298.71

印尼 4452.50 20.93 +0.47 +4.17 4274.18

菲律宾 6019.24 13.64 +0.23 +2.20 5889.83

越南 559.91 6.24 +1.13 +10.95 504.63

(完)

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