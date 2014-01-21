马来西亚期市：棕榈油期货收在两周高位，受美国豆油市场走强带动

交易商表示，马来西亚林吉特 走弱也刺激了海外买家和精炼厂的需求，棕榈油价格因此得到支撑。

指标4月合约 结算上涨0.4%，报每吨2,588林吉特。4月棕榈油期货日内曾上涨一个跳动点至2,589林吉特，为1月7日以来最高。

总成交量在41,261口，远高于平日的35,000口。

不过，针对棕榈油的食品和燃料需求清淡，限制了期约升幅。疲弱出口亦会让该国库存增加。12月底时，马来西亚棕榈油库存触及九个月高位199万吨。

船货调查机构周一公布，1月1-20日期间马来西亚棕榈油产品出口量较前月跌幅在15到16%，因印度需求下滑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 洪曦/李婷仪/蔡美珍)