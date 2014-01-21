马来西亚期市：棕榈油期货收在两周高位，受美国豆油市场走强带动

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
交易商表示，马来西亚林吉特 走弱也刺激了海外买家和精炼厂的需求，棕榈油价格因此得到支撑。
指标4月合约 结算上涨0.4%，报每吨2,588林吉特。4月棕榈油期货日内曾上涨一个跳动点至2,589林吉特，为1月7日以来最高。
总成交量在41,261口，远高于平日的35,000口。
不过，针对棕榈油的食品和燃料需求清淡，限制了期约升幅。疲弱出口亦会让该国库存增加。12月底时，马来西亚棕榈油库存触及九个月高位199万吨。
船货调查机构周一公布，1月1-20日期间马来西亚棕榈油产品出口量较前月跌幅在15到16%，因印度需求下滑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 洪曦/李婷仪/蔡美珍)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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