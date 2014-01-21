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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 19:10 BJT

欧元区经济：欧元区成长展望上调的机率高于下调--ECB诺沃特尼

路透维也纳1月21日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示：

* 认为欧元区成长展望上调的机率高于下调

* 预期欧元区既无通胀亦无通缩，政策将维持宽松

* 要处理任何过热问题，必须透过宏观审慎监管，并非货币政策

* 经济成长率提高应会带动通胀率于2015年上升，但仍将低于2% (完)
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