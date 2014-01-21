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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 19:25 BJT

泰国政经：政府宣布曼谷周三起实施60天紧急状态

路透曼谷1月21日 - 泰国政府宣布，自1月22日起对曼谷及周边省分实施为期60天的紧急状态，以帮助管控反政府示威者封锁曼谷的行动。

内政部副部长Visarn Techateerawat周二在内阁会议之后宣布实施紧急状态。

这项紧急命令授权治安当局实施宵禁、不经起诉拘留嫌犯、审查媒体、禁止五人以上政治集会、并可宣布曼谷部分地区划定为禁区。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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