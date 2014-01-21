中国证券：推进股票发行注册制改革，提高稽查执法效能--证监会主席

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 中国证监会主席肖钢周二表示，监管转型的主要任务包括进一步精简行政审批备案登记等事项；推进股票发行注册制改革，提高稽查执法效能等。
证监会网站援引他在2014年全国证券期货监管工作会议上讲话称，要确立以信息披露为中心的监管理念；理顺监管与执法的关系；强化派出机构职责；促进证券期货服务业提升竞争力；推进资本市场中央监管信息平台建设以及建设法律实施规范体系。
“监管转型是一项长期任务和系统工程，不可能一蹴而就。在监管转型过程中，特别要注意处理好推进监管转型和促进市场发展、推进监管转型和维护市场稳定、全面转型和重点推进、推进转型坚定性和政策措施灵活性、转型统一性和创新性的关系。”肖钢强调。
他指出，推进监管转型要实现“六个转变”，包括监管取向从注重融资，向注重投融资和风险管理功能均衡、更好保护中小投资者转变；监管重心从偏重市场规模发展，向强化监管执法，规模、结构和质量并重转变。
监管方法从过多的事前审批，向加强事中事后、实施全程监管转变。监管模式从碎片化、分割式监管，向共享式、功能型监管转变。监管手段从单一性、强制性、封闭性，向多样性、协商性、开放性转变。监管运行从透明度不够、稳定性不强，向公正、透明、严谨、高效转变。
停发逾一年多的新股IPO改革在2014年伊始率先登场，不过意欲抑制“三高”的所谓市场化发行却事与愿违，折戟的背后难掩改革不配套硬伤,亦饱受批评。 。（完） (发稿 沈燕; 审校 邵晓忆)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。