国际油市：亚洲180-cst燃料油升水保持坚挺，BP需求带来支撑

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透新加坡1月21日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周二持坚，受助于市场对低粘度原料的需求。
路透数据显示，180-cst燃料油升水反弹0.83美元，每吨价格较新加坡现货报价升水2.96美元。
BP周二在现货市场买入四批2万吨船货。近期BP出手购买的原因尚不清楚，该公司亦拒绝置评。
黏度互换和现货船货走势持续背离。180-cst和380-cst互换价差市场行情在每吨9.63美元，比180-cst和380-cst现货船货的价差高出1.24美元。
BP从嘉能可买入2万吨180-cst燃料油，船期为2月5-9日，每吨价格较2月的新加坡现货报价均值升水4.5美元。
嘉能可向BP售出三艘2万吨的180-cst船货，船期为2月12-16日，报价为每吨613美元。
三井向BP售出4万吨380-cst船货，船期为2月6-10日，每吨价格较新加坡现货报价升水4美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。