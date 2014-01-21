国际油市：亚洲180-cst燃料油升水保持坚挺，BP需求带来支撑

路透新加坡1月21日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周二持坚，受助于市场对低粘度原料的需求。

路透数据显示，180-cst燃料油升水反弹0.83美元，每吨价格较新加坡现货报价升水2.96美元。

BP周二在现货市场买入四批2万吨船货。近期BP出手购买的原因尚不清楚，该公司亦拒绝置评。

黏度互换和现货船货走势持续背离。180-cst和380-cst互换价差市场行情在每吨9.63美元，比180-cst和380-cst现货船货的价差高出1.24美元。

BP从嘉能可买入2万吨180-cst燃料油，船期为2月5-9日，每吨价格较2月的新加坡现货报价均值升水4.5美元。

嘉能可向BP售出三艘2万吨的180-cst船货，船期为2月12-16日，报价为每吨613美元。

三井向BP售出4万吨380-cst船货，船期为2月6-10日，每吨价格较新加坡现货报价升水4美元。(完)

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