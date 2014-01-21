国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，替代原料LPG魅力消退

路透新加坡1月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周二升至四个交易日高位每吨141.43美元，受助于替代原料液化石油气(LPG)价格走高。

石脑油卖家预计，由于使用LPG不再具有经济价值，多数石化产品制造商将回归使用石脑油。

亚洲规格未定的石脑油价格周二报每吨944美元，较约一个月前下跌了5%左右。

中国方面，官方数据显示2013年石脑油净进口量约为320万吨，为纪录高位。

亚洲汽油裂解价差基本持平在每桶7.19美元，基本面变动不大。

不过2013年中国的汽油出口量上升。

官方数据显示，2013年中国出口了约470万吨汽油，为2010年以来最高。

尽管中国汽油需求不断上涨，但该国供给增长步伐更快，因精炼厂产能一直在提升。

中国石油天然气股份有限公司向Sietco售出一批95辛烷值汽油船货，2月13-17日装运，价格为每桶117.60美元，这是周二唯一成交的一笔现货交易。(完)

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