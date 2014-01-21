国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，替代原料LPG魅力消退

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透新加坡1月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周二升至四个交易日高位每吨141.43美元，受助于替代原料液化石油气(LPG)价格走高。
石脑油卖家预计，由于使用LPG不再具有经济价值，多数石化产品制造商将回归使用石脑油。
亚洲规格未定的石脑油价格周二报每吨944美元，较约一个月前下跌了5%左右。
中国方面，官方数据显示2013年石脑油净进口量约为320万吨，为纪录高位。
亚洲汽油裂解价差基本持平在每桶7.19美元，基本面变动不大。
不过2013年中国的汽油出口量上升。
官方数据显示，2013年中国出口了约470万吨汽油，为2010年以来最高。
尽管中国汽油需求不断上涨，但该国供给增长步伐更快，因精炼厂产能一直在提升。
中国石油天然气股份有限公司向Sietco售出一批95辛烷值汽油船货，2月13-17日装运，价格为每桶117.60美元，这是周二唯一成交的一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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