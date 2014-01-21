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市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 22:38 BJT

美国热股：Halliburton季度获利大幅走升31%，股价上涨

路透1月21日 - 全球第二大油田服务公司Halliburton 公布季度获利大涨31%，因该企业在全球市场业务开展程度，足以弥补北美市场的疲弱表现。

Halliburton周二盘初上涨1.52%，报51.41美元。(完)
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