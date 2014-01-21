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市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 22:47 BJT

美国热股：通用电气将以5.5亿美元收购Cameron旗下部门，两家股价齐升

路透1月21日 - 通用电气 同意以5.5亿美元收购Cameron International 旗下的往复式压缩机业务，因其寻求自页岩油气开发的荣景中获益。

通用电气周二盘初上涨0.26%，报26.65美元；Cameron International上涨1.79%，报59.80美元。(完)
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