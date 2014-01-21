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市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 22:53 BJT

美国热股：消息人士称摩根大通在面临监管调查之际，放弃一中国企业IPO

路透1月21日 - 直接熟悉情况的消息人士对路透表示，摩根大通 退出了一家中国企业的首次公开发行(IPO)活动。眼下美国当局正在对该行在中国的聘雇活动进行调查。

摩根大通周二盘初小幅上涨0.28%，报58.27美元。(完)
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