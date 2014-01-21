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市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 23:04 BJT

美国热股：皇家壳牌上扬，此前同意以11.4亿美元出售一澳洲项目股权

路透1月21日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周一表示，已经同意出售在西澳大利亚州的一处天然气项目的股权，作价11.4亿美元。该公司正在致力于提高投资的回报率。

皇家荷兰/壳牌石油集团周二盘初上扬0.94%，报74.78美元。(完)
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