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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 21:07 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差因美国需求而续涨，但供应充沛

路透新加坡1月21日 - 亚洲柴油裂解价差周二连续第三个交易日上升，达到12月6日以来最高水平，受惠于美国因严寒天气造成的需求。

不过亚洲交易商谨慎认为，价差仅反映了美国需求力道，并未反映出亚洲目前充裕的供应。

“亚洲柴油裂解价差正受西方市况牵动，目前美国取暖油需求稳健，”北亚一位交易商说。“不过在亚洲，我们面临升水下滑的情况。”

例如，含硫量10ppm柴油升水周二较一个月前下滑37%，跌至每桶约1.30美元。含硫量500ppm柴油的情况对卖方更加不利，价差比起一个月前的升水0.86美元，现已转为贴水。

在亚洲炼厂维修季开始之前，馏分油供应充沛的情况料将持续。

中石油(PetroChina)卖出10万桶航煤给摩科瑞，2月10-14日装运，离岸价格为每桶较新加坡报价贴水0.10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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