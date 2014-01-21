全球经济：IMF约两年内首次上调全球经济成长预估，但警告低通胀风险

路透华盛顿1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为约两年内首见，因应发达经济体需求和库存不断增加，也带动了新兴市场经济体的成长环境。

不过IMF警告发达国家仍在有闲置产能的情况下成长，诸多风险中又隐约出现通缩的迹象，可能扼杀羽翼未丰的复苏。

IMF在“全球经济展望”更新中预计今年全球经济成长3.7%，较10月预估高0.1个百分点，预计明年经济成长3.9%。

IMF上调今年发达经济体经济成长预估，但维持发展中国家经济成长预估不变，指向发达国家出口增加会被国内需求疲弱所抵消。

美国可能成为亮点之一，此前美国国会达成预算协议，令重压国内需求的政府节支有所减少。

IMF预计国内需求将带动今年美国经济成长2.8%。