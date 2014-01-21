全球经济：IMF约两年内首次上调全球经济成长预估，但警告低通胀风险

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透华盛顿1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为约两年内首见，因应发达经济体需求和库存不断增加，也带动了新兴市场经济体的成长环境。
不过IMF警告发达国家仍在有闲置产能的情况下成长，诸多风险中又隐约出现通缩的迹象，可能扼杀羽翼未丰的复苏。
IMF在“全球经济展望”更新中预计今年全球经济成长3.7%，较10月预估高0.1个百分点，预计明年经济成长3.9%。
IMF上调今年发达经济体经济成长预估，但维持发展中国家经济成长预估不变，指向发达国家出口增加会被国内需求疲弱所抵消。
美国可能成为亮点之一，此前美国国会达成预算协议，令重压国内需求的政府节支有所减少。
IMF预计国内需求将带动今年美国经济成长2.8%。
IMF预计今年中国经济成长7.5%，明年成长7.3%，这都将是十多年来最低的成长率之一。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。