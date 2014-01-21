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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 05:19 BJT

美股盘后：IBM公布业绩后股价上扬0.8%

路透纽约1月21日 - IBM 周二在盘后交易中上扬0.8%，之前该公司公布业绩。

IBM公布第四季每股收益为5.73美元，第四季非GAAP每股营运收益为6.13美元。第四季营收为277亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM第四季每股收益为5.99美元，营收为282.5亿美元。

IBM预计2014会计年度非GAAP每股营运收益至少为18.00美元，预计2014会计年度GAAP营运收益至少为每股17.00美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计2014会计年度IBM每股收益为17.97美元。(完)
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