美股盘后：IBM公布业绩后股价上扬0.8%

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透纽约1月21日 - IBM 周二在盘后交易中上扬0.8%，之前该公司公布业绩。
IBM公布第四季每股收益为5.73美元，第四季非GAAP每股营运收益为6.13美元。第四季营收为277亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM第四季每股收益为5.99美元，营收为282.5亿美元。
IBM预计2014会计年度非GAAP每股营运收益至少为18.00美元，预计2014会计年度GAAP营运收益至少为每股17.00美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计2014会计年度IBM每股收益为17.97美元。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。