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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 05:58 BJT

美股盘后：德州仪器在公布业绩后走低1.1%

路透纽约1月21日 - 德州仪器 周二在盘后交易中回落1.1%，之前该公司公布业绩。

德仪公布第四季营收30.3亿美元，上年同期为29.8亿美元，分析师原本预计为29.87亿美元。(完)
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