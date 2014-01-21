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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 06:01 BJT

美股盘后：超微半导体公布业绩后股价急挫9.6%

路透纽约1月21日 - 超微半导体(AMD) 周二在盘后交易中急挫9.6%，之前该公司公布第四季录得获利，但预计会计年度第一季营收环比减少16%，加减3个百分点。(完)
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