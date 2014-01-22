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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 08:45 BJT

澳洲数据：第四季CPI较前季增长0.8%，路透调查预估为增加0.5%

路透悉尼1月22日 - 澳洲统计局周三公布数据显示：

* 澳洲第四季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.8%（路透调查预估为增长0.5%）

* 澳洲第四季CPI较上年同期增长2.7%（路透调查预估为增长2.5%）

* 澳洲央行第四季CPI截尾均值较上年同期上升2.6%(路透调查预估为上升2.3%)

* 澳洲央行第四季CPI截尾均值较前季上升0.9%(路透调查预估为上升0.6%)

* 澳洲央行第四季CPI加权中值较前季上升0.9%(路透调查预估为上升0.6%)

* 澳洲央行第四季CPI加权中值较上年同期上升2.6%(路透调查预估为上升2.3%)

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期%

第四季 +0.8 +2.7

预估 +0.5 +2.5

澳洲央行截尾均值CPI

较前季% 较上年同期%

第四季 +0.9 +2.6

预估 +0.6 +2.3

澳洲央行加权中值CPI

第四季 +0.9 +2.6

预估 +0.6 +2.3

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)。 (完) (编译 李爽 审校 张荻)
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