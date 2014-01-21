《焦点》IMF预计全球经济成长将加速，但警告通缩风险抬头

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
IMF警告称，随着美国联邦储备理事会(美联储)开始削减购债规模，一些发展中国家今年可能因资本外流而受到重创，尤其是那些经常账赤字巨大以及国内形势疲弱的国家。IMF预计美联储在2015年之前不会上调政策利率。
IMF呼吁那些容易受到冲击的经济体允许本币贬值，考虑收紧货币政策，或加强监管。
新兴市场的央行可能没有太多调整的空间，许多新兴经济体已几乎没有闲置产能。
对于这样的国家，“提高增长的主要政策措施必须是推进结构性改革，”IMF表示。
IMF特别提到中国，呼吁这个全球第二大经济体更快地转向以消费为主导的经济成长，而不要继续依赖投资。
“从内部来看，这或许是中国目前面临的主要挑战，中国需要在不过度放慢经济成长的同时限制金融领域风险的升高，这是一项精细的平衡工作，”布兰查德说。
长达30年的经济高速增长使数以百万计的人口脱贫，但环境遭到严重破坏；现在中国想要改变方式，追求更持久也更高质量的发展。
这意味着在资源分配问题上，政府减少干预而给予金融市场更多的话语权，同时减少投资和出口，促进国内消费。
IMF预测，随着这些改变开始生效，中国今明两年经济料成长7.5%和7.3%，为10多年来的较低增速。(完)
(编译 郑茵/侯向明/李爽 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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