《焦点》日央行料将维持政策稳定，可能小幅上修通胀预估

这些持怀疑态度的人士还猜测，日本央行可能很快采取措施提前防范消费税上调的影响，但总裁黑田东彦打消了很快采取行动的可能性。不过他多次表示，如果这种风险威胁到实现物价目标，那么日本央行可能“毫不犹豫地”采取行动。

目前已经出现一些成功的初步迹象。

11月资本支出触及五年高位，而且随着经济成长加速，国内最具影响力的企业游说团体已同意将鼓励会员企业涨薪，为六年来首次。

经济分析师在一项路透调查中指出，日本企业今年不太可能大幅加薪，而通胀率将远低于官方目标，调查结果透露出日本首相安倍晋三欲终结多年物价下跌局面及创造强劲经济成长，仍面临艰难挑战。

日本央行目前预计，4月1日起的下一财年核心通胀料提速至1.3%，2015/16财年则为1.9%。(完)