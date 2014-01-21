加拿大股市：收低，受累于原材料类股疲势

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透多伦多1月21日 - 加拿大主要股指周二下滑，受累于原材料类股的疲势。大宗商品走软，以及庞巴迪(Bombardier) 宣布要裁员后导致股价下跌，均累及原材料类股。
因有报导称美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在下周会议上再次削减刺激规模，有关购债计划的议论再起，这进一步损及人气。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低38.52点或0.28%，报13,951.77。大盘指数在回落前曾一度触及两半年最高。今年累计上涨约2.4%。
周二的疲势中止了大盘连续五个交易日的涨势。周一适逢美国市场因假期休市，加拿大股市攀升逾100个点。
10大类股中八类下滑。原材料股跌0.9%，黄金和白银等大宗商品价格下滑，以及美元走强均累及该板块。(完)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。