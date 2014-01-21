加拿大股市：收低，受累于原材料类股疲势

路透多伦多1月21日 - 加拿大主要股指周二下滑，受累于原材料类股的疲势。大宗商品走软，以及庞巴迪(Bombardier) 宣布要裁员后导致股价下跌，均累及原材料类股。

因有报导称美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在下周会议上再次削减刺激规模，有关购债计划的议论再起，这进一步损及人气。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低38.52点或0.28%，报13,951.77。大盘指数在回落前曾一度触及两半年最高。今年累计上涨约2.4%。

周二的疲势中止了大盘连续五个交易日的涨势。周一适逢美国市场因假期休市，加拿大股市攀升逾100个点。