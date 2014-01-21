加拿大汇市：加元跌至四年低点，美加央行政策走向影响市场

因又有传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能宣布进一步削减购债刺激措施，带动美元上涨，损及加元。华尔街日报称，美联储可能在1月28-29日政策会议结束时宣布进一步缩减每月的购债规模，从目前的750亿美元降至650亿美元。