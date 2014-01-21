加拿大汇市：加元跌至四年低点，美加央行政策走向影响市场

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透多伦多1月21日 - 加元兑美元周二跌至四年低点，在扳回部分失地前曾一度跌穿重要心理关口1.10加元，受投资者揣测美加两国货币政策走向影响。
继数据显示，加拿大11月制造业销售增幅超出预期，至近两年高点后，加元一度脱离盘中低点。
因又有传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能宣布进一步削减购债刺激措施，带动美元上涨，损及加元。华尔街日报称，美联储可能在1月28-29日政策会议结束时宣布进一步缩减每月的购债规模，从目前的750亿美元降至650亿美元。
此外，加拿大央行周三将发布最新货币政策会议结果，市场担心央行的通胀立场可能更趋温和，这亦拉低加元。
加元兑美元 收报1.0972加元，或0.9114美元，低于周一的收盘价1.0951加元，或0.9132美元。加元盘中曾跌至2009年9月来最低1.1019加元。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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