《焦点》强生预警2014年获利和处方药销售，股价下跌

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
“当季看来表现相当强劲，”Edward Jones分析师Judson Clark表示，“药物部门表现强势好一阵子了，而医疗设备及诊断业务也较华尔街的预期有所升温。”
强生表示，预期2014年不含特殊项目的每股盈余介于5.75-5.85美元，而分析师的预估则落在该预估区间的高端。
Clark称，“财测有点令人失望，但管理阶层在发表初步预期时倾向保守”，而在年中逐步调高获利预估。
Sanford Bernstein分析师Derrick Sung表示，关于强生财测的疑虑“过分”，他称该公司第四季“运营表现非常强劲”。
Caruso指出，强生有许多产品面临价格压力，特别是在欧洲，这可能导致公司今年利润率折损0.5%，就像去年一样。但他提到，未来三年可望额外缩减10亿美元成本，料将有助于抵销上述不利趋势。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。