《焦点》强生预警2014年获利和处方药销售，股价下跌

“当季看来表现相当强劲，”Edward Jones分析师Judson Clark表示，“药物部门表现强势好一阵子了，而医疗设备及诊断业务也较华尔街的预期有所升温。”

强生表示，预期2014年不含特殊项目的每股盈余介于5.75-5.85美元，而分析师的预估则落在该预估区间的高端。

Clark称，“财测有点令人失望，但管理阶层在发表初步预期时倾向保守”，而在年中逐步调高获利预估。

Sanford Bernstein分析师Derrick Sung表示，关于强生财测的疑虑“过分”，他称该公司第四季“运营表现非常强劲”。

Caruso指出，强生有许多产品面临价格压力，特别是在欧洲，这可能导致公司今年利润率折损0.5%，就像去年一样。但他提到，未来三年可望额外缩减10亿美元成本，料将有助于抵销上述不利趋势。