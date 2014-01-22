《焦点》强生预警2014年获利和处方药销售，股价下跌

强生执行长Alex Gorsky在产业分析师会议上表示，处方药营收表现格外突出，当季跳升11.8%至73亿美元，受助于药价上涨及风湿性关节炎用药Remicade及Simponi、牛皮癣用药Stelara及前列腺癌用药Zytiga的需求。

强生第四季获利为35.2亿美元，每股盈余(EPS)为1.23美元；该公司的产品横跨各类医疗器材到止痛药Tylenol不等。

该获利数据高于上年同期的25.7亿美元及0.91美元，当时强生提列8亿美元费用，其中多数与髋关节置换产品瑕疵召回有关。

排除特殊项目的EPS为1.24美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为1.20美元。

该公司全球营收成长4.5%至183.6亿美元，高于华尔街预估的179.5亿美元，若非美元升值导致海外市场营收缩水，其全球营收增幅将达6.3%。