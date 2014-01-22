版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 11:40 BJT

重发-日本央行：维持货币政策不变，仍保持对通胀的乐观预估

日本央行政策委员会审议委员白井早由里对日本央行经济评估的部分内容持有反对意见，称在经济展望面临的风险中，应提及就业和收入改善的速度。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行新闻发布会，预计其言论将在0715GMT后公布。

去年4月日本央行推出一系列大规模货币刺激措施，此后日本央行一直按兵不动。(完)

(编译 郑茵/田建华; 审校 侯向明/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐