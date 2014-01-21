《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 76.33 +1.31 +1.75 4187251
搜狐 75.52 -1.30 -1.69 641852
网易 80.73 +1.28 +1.61 348210
百度 172.70 +2.56 +1.50 3433468
亚信科技 e found be found be foundt be found
台湾
台湾积体电路 17.69 -0.08 -0.45 1693658
联电 2.09 +0.00 +0.00 85569
日月光 4.75 -0.03 -0.63 83244
硅品精密 6.18 +0.05 +0.82 840702
和信超媒体 1.02 +0.02 +2.00 47006
友达 3.02 -0.03 -0.98 94456
中华电信 30.29 +0.02 +0.07 44138
台湾国际航电 46.57 -0.09 -0.19 733684
香港
中国移动 50.13 -0.03 -0.06 318588
中国联通 13.21 -0.03 -0.23 116664
中国电信 46.50 -0.44 -0.94 14542
中芯国际 4.92 +0.36 +7.89 75129
电讯盈科 4.59 +0.00 +0.09 3853
(完)
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