《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 76.33 +1.31 +1.75 4187251

搜狐 75.52 -1.30 -1.69 641852

网易 80.73 +1.28 +1.61 348210

百度 172.70 +2.56 +1.50 3433468

台湾

台湾积体电路 17.69 -0.08 -0.45 1693658

联电 2.09 +0.00 +0.00 85569

日月光 4.75 -0.03 -0.63 83244

硅品精密 6.18 +0.05 +0.82 840702

和信超媒体 1.02 +0.02 +2.00 47006

友达 3.02 -0.03 -0.98 94456

中华电信 30.29 +0.02 +0.07 44138

台湾国际航电 46.57 -0.09 -0.19 733684

香港

中国移动 50.13 -0.03 -0.06 318588

中国联通 13.21 -0.03 -0.23 116664

中国电信 46.50 -0.44 -0.94 14542

中芯国际 4.92 +0.36 +7.89 75129

电讯盈科 4.59 +0.00 +0.09 3853

(完)

