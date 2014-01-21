全球外汇市场1月22日主要消息

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 日本央行结束两天的政策会议后公布会议决定
0030 - 澳洲第四季消费者物价指数(CPI)
0930 - 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果
0930 - 英国12月请领失业金人数
0930 - 英国11月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0930 - 英国12月公共部门净借款(PSNB)和公共部门收支短差(PSNCR)
0930 - 英国截至11月的三个月平均每周薪资所得
1000 - 瑞士11月ZEW投资者信心指数
1200 - 美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数
1245 - 美国一周ICSC/高盛连锁店销售
1355 - 美国一周Redbook连锁店销售(较上年同期)
1400 - 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告
2330 - 日本1月路透短观调查
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 侯向明)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。