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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 07:01 BJT

全球外汇市场1月22日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行结束两天的政策会议后公布会议决定

0030 - 澳洲第四季消费者物价指数(CPI)

0930 - 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果

0930 - 英国12月请领失业金人数

0930 - 英国11月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

0930 - 英国12月公共部门净借款(PSNB)和公共部门收支短差(PSNCR)

0930 - 英国截至11月的三个月平均每周薪资所得

1000 - 瑞士11月ZEW投资者信心指数

1200 - 美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数

1245 - 美国一周ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国一周Redbook连锁店销售(较上年同期)

1400 - 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告

2330 - 日本1月路透短观调查

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽 审校 侯向明)
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