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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 07:47 BJT

美股个股：AMD第一季营收预估低于市场预期，盘后股价大跌近11%

微软售出逾300万台Xbox One游戏机，而索尼称，其PlayStation 4游戏机自11月上市到年底，销售量达到420万台。

AMD周二预期，与12月28日止的第四季相较，第一季营收将减少16%，正负3%。

这相当于营收约13.4亿美元，正负3%。而汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估营收13.6亿美元。

AMD核心业务--个人电脑晶片第四季营收减少13%。该业务第四季占整体营收的比重超过45%。而AMD整体营收增长37%至15.9亿美元。

AMD第四季净利8,900万美元，或每股获利0.12美元，上年同期为亏损4.73亿美元或每股亏损0.63美元。

扣除特殊项目，AMD每股盈余为0.06美元。

分析师平均预估为每股获利0.05美元，营收为15.4亿美元。

AMD股价在盘后交易中报3.77美元，常规时段收在4.17美元。(完) (编译 许娜/王冠中; 审校 张涛/徐文焰)
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