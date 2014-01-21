美股个股：AMD第一季营收预估低于市场预期，盘后股价大跌近11%

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
微软售出逾300万台Xbox One游戏机，而索尼称，其PlayStation 4游戏机自11月上市到年底，销售量达到420万台。
AMD周二预期，与12月28日止的第四季相较，第一季营收将减少16%，正负3%。
这相当于营收约13.4亿美元，正负3%。而汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估营收13.6亿美元。
AMD核心业务--个人电脑晶片第四季营收减少13%。该业务第四季占整体营收的比重超过45%。而AMD整体营收增长37%至15.9亿美元。
AMD第四季净利8,900万美元，或每股获利0.12美元，上年同期为亏损4.73亿美元或每股亏损0.63美元。
扣除特殊项目，AMD每股盈余为0.06美元。
分析师平均预估为每股获利0.05美元，营收为15.4亿美元。
AMD股价在盘后交易中报3.77美元，常规时段收在4.17美元。(完) (编译 许娜/王冠中; 审校 张涛/徐文焰)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。