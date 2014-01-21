国际油市：油价温和上涨，IEA利多需求预估和利比亚供应疑虑激励市场

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
**库存料增加**
美国股市周二多数收涨，标普500指数结束两日连跌上扬，受助于材料股涨势，但道指下跌，因三家成份股企业公布的业绩令人失望。
在周三美国石油协会(API)公布库存报告前，路透调查分析师预计，上周汽油库存增加160万桶，馏分油库存下降40万桶。
API石油库存数据将于周三2130GMT公布，能源资料协会(EIA)库存报告将于周四1600GMT出炉。
利比亚方面有消息称，包括石油部长在内的五位官员辞职，指称总理无法“在电力和石油领域...提供安全保障”，该消息也提振布兰特原油。
之前利比亚总理周日表示，利比亚计划在未来几天之内，驱逐占据东部重要石油港口的示威者。
中国人民银行向金融体系注入逾2,550亿元人民币资金(420亿美元)，缓解了信贷紧缩的疑虑，市场风险偏好升温，亦支撑油价。
南苏丹局势的不确定性也支撑布兰特原油。但伊朗与各大国达成初步协议，停止核项目，引发对伊朗石油出口将增加的预期，这限制布兰特原油涨势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉 审校 徐文焰/孙茉莉)
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