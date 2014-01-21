美国与加拿大经济指标预测--1月22日-1月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 1月20日当周 1月22日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月17日当周 -- 386.1 再融资指数 -- 1,530.3 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月18日当周 -- -1.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月18日当周 -- +2.9% 1400 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告 -- 1.0% 1.0% 1月23日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月18日当周 32.6 32.6 四周均值(万人) -- 33.5 续请失业金人数(万人) 1月11日当周 293.0 303.0 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 12月 -- 0.60 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% -0.1% 扣除汽车零售销售(较上年同期) +0.3% +0.4% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.0 55.0 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.5% 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 494 490 1500 美国领先指标 12月 +0.2% +0.8% 1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- -3 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美订单出货比 12月 -- 1.11 1月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% 持平 (较上年同期) +1.3% +0.9% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.1% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月18日当周 -- 134.5 1月27日当周 1月27日(一) -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 55.7 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 46.0 46.4 1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 3.1 1月28日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 12月 -- 98.6 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月25日当周 -- -- 1330 美国耐久财订单 12月 +1.5% +3.4% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +4.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月25日当周 -- -- 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 11月 房价指数(较前月) +0.9% +1.0% (较上年同期) +13.4% +13.6% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) -- +0.2% 1500 美国消费者信心指数 1月 78.9 78.1 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 1月 -- 13 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 1月 -- 12.5 1月29日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月24日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1900 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 王冠中; 审校 张涛)