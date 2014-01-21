美国与加拿大经济指标预测--1月22日-1月29日****

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 1月20日当周 1月22日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月17日当周 -- 386.1 再融资指数 -- 1,530.3 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月18日当周 -- -1.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月18日当周 -- +2.9% 1400 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告 -- 1.0% 1.0% 1月23日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月18日当周 32.6 32.6 四周均值(万人) -- 33.5 续请失业金人数(万人) 1月11日当周 293.0 303.0 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 12月 -- 0.60 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% -0.1% 扣除汽车零售销售(较上年同期) +0.3% +0.4% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.0 55.0 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.5% 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 494 490 1500 美国领先指标 12月 +0.2% +0.8% 1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- -3 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美订单出货比 12月 -- 1.11 1月24日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% 持平 (较上年同期) +1.3% +0.9% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.1% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月18日当周 -- 134.5 1月27日当周 1月27日(一) -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 55.7 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 46.0 46.4 1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 3.1 1月28日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 12月 -- 98.6 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月25日当周 -- -- 1330 美国耐久财订单 12月 +1.5% +3.4% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +4.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月25日当周 -- -- 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 11月 房价指数(较前月) +0.9% +1.0% (较上年同期) +13.4% +13.6% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) -- +0.2% 1500 美国消费者信心指数 1月 78.9 78.1 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 1月 -- 13 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 1月 -- 12.5 1月29日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月24日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1900 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 王冠中; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。