表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超480万股

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购

路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。