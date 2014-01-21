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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 07:24 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超480万股

路透东京1月22日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

买单 18.6

卖单 13.8

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净买单 4.8 (完)
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