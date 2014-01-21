日韩经济指标预测--1月22日-1月29日****

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月20日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.9% +1.1% (较上年同期) +4.0% +3.3% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正17 1月23日(四) 暂无重要数据公布 1月24日(五) 暂无重要数据公布 1月26日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 12月 -- +18.4% 日本进口(较上年同期) -- +21.1% 日本贸易收支(亿日圆) -- 逆差12,929 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 正84 1月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余41.8 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -1.3% 工业生产(较前月) -- 持平 服务业产出(较前月) -- +0.1% 1月29日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- +4.0%(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。