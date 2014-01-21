澳洲数据：1月Westpac-MI消费者信心指数连续第二个月下滑--调查

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透悉尼1月22日 - 周三公布的一项调查显示，一项衡量澳洲消费者信心的指标在1月连续第二个月下滑，因对于经济前景及就业的担忧，盖过了夏日假期的乐观气氛。
Melbourne Institute和Westpac Bank 对1,200人进行的调查显示，1月经季节调整后的消费者信心指数较前月下滑1.7%，12月为降4.8%。
该指数1月为103.3，是7月来最低，但仍较上年同期上升2.7%。
Westpac首席经济学家Bill Evans表示，通常1月调查会受到“假日效应”影响而出现强烈的季节性上扬，但这次假日效应较为温和。(完)(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。