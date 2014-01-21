澳洲数据：1月Westpac-MI消费者信心指数连续第二个月下滑--调查

路透悉尼1月22日 - 周三公布的一项调查显示，一项衡量澳洲消费者信心的指标在1月连续第二个月下滑，因对于经济前景及就业的担忧，盖过了夏日假期的乐观气氛。

Melbourne Institute和Westpac Bank 对1,200人进行的调查显示，1月经季节调整后的消费者信心指数较前月下滑1.7%，12月为降4.8%。

该指数1月为103.3，是7月来最低，但仍较上年同期上升2.7%。

Westpac首席经济学家Bill Evans表示，通常1月调查会受到“假日效应”影响而出现强烈的季节性上扬，但这次假日效应较为温和。(完)(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)