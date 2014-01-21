《中国报摘》--中国证券报1月22日

* 头版头条:

--证监会主席肖钢表示，推进监管转型是资本市场改革创新的内在要求，是顺应时代发展潮流的必由之路。监管转型的主要任务包括进一步精简行政审批备案登记等事项、推进股票发行注册制改革、提高稽查执法效能等。

* 其他:

--全国保险监管工作会议透露，2013年保险全行业实现投资收益3,658.3亿元人民币，收益率5.04%，是近四年来最好水平。保监会主席项俊波指出，将进一步放开投资领域和范围，推进资金运用比例监管改革。

--记者获悉，尽管外界期待较高，但房地产税立法的进程可能慢于外界预期。房地产税的法律草案最快有望2014年上报国务院，但经过征求意见、全国人大审议等程序，最终出台可能需要两年甚至更长时间。