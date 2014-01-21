《中国报摘》--中国证券报1月22日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 头版头条:
--证监会主席肖钢表示，推进监管转型是资本市场改革创新的内在要求，是顺应时代发展潮流的必由之路。监管转型的主要任务包括进一步精简行政审批备案登记等事项、推进股票发行注册制改革、提高稽查执法效能等。
* 其他:
--全国保险监管工作会议透露，2013年保险全行业实现投资收益3,658.3亿元人民币，收益率5.04%，是近四年来最好水平。保监会主席项俊波指出，将进一步放开投资领域和范围，推进资金运用比例监管改革。
--记者获悉，尽管外界期待较高，但房地产税立法的进程可能慢于外界预期。房地产税的法律草案最快有望2014年上报国务院，但经过征求意见、全国人大审议等程序，最终出台可能需要两年甚至更长时间。
--腾讯 与华夏基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金四家基金公司合作，推出的基于微信的金融理财开放平台周三正式上线。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁琦；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。