中港个股：中信证券去年净利增长逾两成，因创新业务贡献等--业绩快报

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月22日 - 中国最大的券商--中信证券股份有限公司 周三公布业绩快报，去年公司实现净利52.01亿元人民币，同比增长逾两成，因创新业务快速发展等。
业绩快报称，2013年，国内证券市场交投活跃，公司提高了财务杠杆水平，创新业务快速发展， 以及公司将华夏基金管理公司、里昂证券纳入财务报表合并范围，公司总资产同比增长60.87%，营收和净利亦分别同比增长37.44%和22.75%。
上述业绩尚未经会计师审计，公司2013年报计划于3月28日公布。
据中国证券业协会稍早公布的数据，国内115家券商去年全年实现净利440.21亿元，同比增长约34%，其中代理买卖证券业务净收入同比增长五成。
中信证券A股周二收报11.71元，近一个月内累计下跌4.4%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。