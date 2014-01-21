版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 07:52 BJT

中港个股：中信证券去年净利增长逾两成，因创新业务贡献等--业绩快报

路透上海1月22日 - 中国最大的券商--中信证券股份有限公司 周三公布业绩快报，去年公司实现净利52.01亿元人民币，同比增长逾两成，因创新业务快速发展等。

业绩快报称，2013年，国内证券市场交投活跃，公司提高了财务杠杆水平，创新业务快速发展， 以及公司将华夏基金管理公司、里昂证券纳入财务报表合并范围，公司总资产同比增长60.87%，营收和净利亦分别同比增长37.44%和22.75%。

上述业绩尚未经会计师审计，公司2013年报计划于3月28日公布。

据中国证券业协会稍早公布的数据，国内115家券商去年全年实现净利440.21亿元，同比增长约34%，其中代理买卖证券业务净收入同比增长五成。

中信证券A股周二收报11.71元，近一个月内累计下跌4.4%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐