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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 08:04 BJT

英国数据：1月总工业订单差值降至负2，但未来前景明亮

路透伦敦1月21日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的工业趋势调查显示，1月工业订单下降，但未来三个月的前景处于近两年来最高水准。

CBI公布1月总工业订单差值从12月的正12降至负2，低于分析师预期的正10。

CBI季度调查显示，未来三个月的总订单差值从正14升至正22，触及2012年4月以来最高。截至1月三个月的新订单创下近三年来最大增幅。

数据还显示，截至1月三个月的企业前景差值降至正21。截至去年10月三个月的差值为正24，此为2010年4月以来最高。

英国制造业正从金融危机中逐步复苏，但仍低于2008年峰值，这凸显出英国经济恢复均衡并减弱对国内消费的依赖所面临的挑战。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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